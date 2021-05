कीजिए गंगोत्री धाम के भव्य दर्शन, जानिए क्या है इस स्थान का पौराणिक महत्व

नई दिल्लीः अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद तृतीया तिथि की समाप्ति से पहले गंगोत्री धाम के कपाट भी खुल गए. शनिवार को, मिथुन लग्न की शुभ वेला पर सुबह साढ़े सात बजे पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए. अब यह छह माह तक खुले रहेंगें.

Uttarakhand: The portals of Gangotri Dham opened this morning, the traditional rituals were performed at the occasion. pic.twitter.com/PL04tMBNvn

— ANI (@ANI) May 15, 2021