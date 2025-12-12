English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Techlusive World Movies Health

अब क्लास में पढ़ाई जाएगी भारत की 2000 साल पुरानी फिलॉसफी, NCERT ने 7वीं के सिलेबस में शामिल किया चैप्टर

Vasudhaiva Kutumbakam: NCERT ने अपने सिलेबस में 'वसुधैव कुटुंबकम्' से जुड़ा एक अध्याय शामिल किया है. इसका मकसद छात्रों को सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति की विरासत से परिचित करवाना है.        

Written by - Shruti Kaul | Last Updated : Dec 12, 2025, 11:42 AM IST

ट्रेंडिंग तस्वीरें

Ashok Vaidya made vada pav first time in india at Dadar station Mumbai street food
camera icon7
भारत में वड़ा पाव की कैसे हुई खोज? मजदूरों की भूख मिटाने के लिए इस बावर्ची ने यूं बनाया देश का पसंदीदा स्नैक
1971 tangail airdrop and mohanbari airbase commemoration
camera icon7
1971 tangail
भारत ने एक झटके में तोड़ा PAK कनेक्शन! बांग्लादेश की धरती पर जब आसमान से उतरे 750 हिंदुस्तानी कमांडो; 1971 का वो दिन...
Will Somali Nubian plate rift will impact on india know facts
camera icon8
india
भारत में यहां बनेगी 'हिमालय' जैसी पर्वतमाला? अफ्रीका में टूट रही प्लेटें बदलेंगी भूगोल; इन राज्यों पर होगा असर
Worlds most polluted city Lahore Pakistan duniya ka sabse pradushit shahar
camera icon8
Pakistan
पाकिस्तान का ये शहर बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, बर्बादी की तस्वीर बयां कर रहे AQI आंकड़े
अब क्लास में पढ़ाई जाएगी भारत की 2000 साल पुरानी फिलॉसफी, NCERT ने 7वीं के सिलेबस में शामिल किया चैप्टर

NCERT Social Sciece Syllabus Class VII: संस्कृत वाक्यांश 'वसुधैव कुटुंबकम्' यानी विश्व एक परिवार है प्राचीन समय से चली आ रही एक भारतीय अवधारणा है. विश्वभर में हय इंडियन स्लोगन फेमस है, हालांकि अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने इस फिलॉसफी को कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान ( Social Science) के सिलेबस में शामिल कर लिया है. इसका मकसद छात्रों को सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति की विरासत से परिचित करवाना है.    

NCERT ने शामिल किया चैप्टर 

NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि इस फिलॉसफी को विभिन्न समुदायों का स्वागत करने जैसे भारत के ऐतिहासिक अनुभव में बुना गया है. इस चैप्टर का नाम 'भारत अनेकों का घर' है. उन्होंने कहा कि जो लोग यहां बसे, यहां प्रगति की और यहां फले-फूले उन्होंने ही सही अर्थ में भारत को समझा है. उन्होंने कहा कि इंडियन फिलॉसफी में वसुधैव कुटुंबकम् की मूल भावना निहित है.  

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- बाएं हाथ का खेल है ड्रोन पायलट बनना, बिना डिग्री के भी बना सकते हैं करियर; ऐसे दें अपने हुनर को पहचान  

सिखाई जाएगी 'वसुधैव कुटुंबकम्' की परिभाषा 

'वसुधैव कुटुंबकम्' के इस चैप्टर में यह समझा जाएगा कि कैसे अलग-अलग कारणों से भारत आए लोग यहीं बस गए. इस चैप्टर में यहूदी और पारसी समूहों का भी जिक्र किया गया है. NCERT सिलेबस में बताया गया कि भारत में शरण लेने वाले इन समुदाय के लोगों को आश्रय के साथ ही सम्मान और कई तरह के अवसर मिले. इस चैप्टर में यह भी बताया जाएगा कि भारत की  अन्याय से बचने वाले लोगों को शरण देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. इसके जरिए छात्रों को यह शक्तिशाली संदेश मिलेगा कि भारत ने हमेशा विश्व को एक परिवार मानने के विचार का न केवल प्रचार किया है बल्कि उसे जिया भी है. 

ये भी पढ़ें- School Holiday: स्टूडेंट्स के लिए जरूरी अपडेट! कल स्कूल खुलेंगे या नहीं? यहां दूर करें अपना कंफ्यूजन

और क्या पढ़ाया जाएगा?

क्लास में 'वसुधैव कुटुंबकम्' का चैप्टर केवल इतिहास तक ही लिमिटेड नहीं है. इसमें प्राचीन भारतीय इंजीनियर और मंदिर निर्माताओं की प्रतिभा की जानकारी भी दी गई है. इसके जरिए छात्रों को यह भी परिचित करवाया जाएगा कि कैसे प्राचीन भारत में लोग कला, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और संस्कृति को मिलाकर काम करते थे. अधिकारियों का कहना है कि इस अध्याय के जरिए छात्र आज भी खड़े भारतीय मंदिरों और इमारतों के उदाहरण देखेंगे. ये उदाहरण साबित करते हैं कि भारतीय सभ्यता केवल सभी को साथ लेकर चलने नहीं बल्कि इनोवेशन, नई चीजें सोचने-समझने और बनाने में भी विश्वास रखता था.  

 

 

About the Author

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है.  ...और पढ़ें

Education

ट्रेंडिंग न्यूज़