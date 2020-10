Ballia Case: CM योगी की कड़ी कार्रवाई, SDM और CO निलंबित

लखनऊ: पिछले कई दिनों से यूपी की कानून व्यवस्था पर विपक्ष अनेक सवाल खड़े कर रहा है. हाथरस से लेकर लखनऊ तक लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं योगी सरकार पर हमला करने का मौका विपक्ष को दे रही हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश (Uttarpradesh) के बलिया (Ballia)जिले के दुर्जनपुर गांव में गल्ले की सरकारी दुकान के आवंटन के लिए लोग जुटे थे. इस दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और SDM और CO के सामने कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी. इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई थी.

SDM और CO पर सीएम योगी सख्त

CM has taken cognisance of the Ballia incident; directed to suspend SDM, CO & police personnel present on the spot & strictest action against accused. The role of the officers shall be investigated & if found responsible, criminal action will be taken: ACS Home Avnish K Awasthi https://t.co/aS3wlHC7JG

