लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां, कोरोना योद्धाओं पर लगातार हो रहे हैं हमले

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री की लोगों से बार-बार अपील और प्रशासन की सख्ती के बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं. हावड़ा में लॉकडाउन पालन कराने पहुंचे कोरोना योद्धाओं पर लोगों ने हमला कर दिया. पुणे में मास्क लगाने को कहा तो पुलिसवालों पर हमला कर दिया. तो वहीं राजधानी दिल्ली में CRPF के 46 जवान पर कोरोना का कहर टूटा है.

पश्चिम बंगाल में हावड़ा में लोगों के जान के दुश्मन ना सिर्फ सड़कों पर भारी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं बल्कि लॉकडाउन में कानून का मज़ाक उड़ाने के साथ कोरोना से पल-पल लड़ते योद्धाओं पर हमले किये जा रहे हैं.

टिकियापाड़ा रेड ज़ोन में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस और RAF की टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया. पुलिस पर बोतलें फेंकी गईं, दो गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया. कोरोना से लोगों की ज़िंदगी बचाने, उन्हें लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस और RAF की टीम गई थी. उन्हीं लोगों के हमले के बाद पुलिस और RAF की टीम को जान बचाकर भागनी पड़ी.

हमले में कई पुलिसवालों को चोटें आईं हैं. हावड़ा पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि "किसी को बख्शा नहीं जाएगा. हमला करने वालों की जल्द पहचान की जाएगी. किसी को भी कानून नहीं तोड़ने देंगे."

We are taking strong action against everyone involved in the incident at Tikiapara, Howrah today. The perpetrators will be identified & brought to justice. No transgression of the law anywhere will be tolerated.

— West Bengal Police (@WBPolice) April 28, 2020