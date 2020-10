Rajasthan: मृतक पुजारी के परिजन दाह संस्कार पर राजी नहीं, राज्यपाल ने CM से की बात

जयपुर: राजस्थान के करौली में जलाकर मार दिए गए मन्दिर के पुजारी के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है. भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार की कार्यशैली और लापरवाही पर सवाल खड़े कर रही है. दिवंगत पुजारी बाबूलाल के परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

राज्यपाल ने CM गहलोत से की बात

Rajasthan Governor Kalraj Mishra spoke to CM Ashok Gehlot over alleged burning of a priest in Karauli, Barmer rape case and state's law & order. Governor expressed concern, CM assured that cases are being probed & culprits won't be spared: Governor's Secretariat (File pic) pic.twitter.com/XtEKDl8And

आपको बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने करौली में पुजारी की हत्या मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत से बात की है. राज्यपाल ने इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई है. राज्यपाल सचिवालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत ने आश्वासन दिया है कि मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

अंतिम संस्कार न करने पर अड़े पुजारी के परिजन

गहलोत सरकार के कहने पर प्रशासन ने पुजारी के परिजनों से अंतिम संस्कार किए जाने का अनुरोध किया है. करौली के एसडीएम ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि पुजारी बाबूलाल के परिजनों ने चौथी डिमांड भी सामने रखी है. हम सीनियर अफसरों के जरिये सरकार को उनकी मांग के बारे में बताएंगे. हम परिजनों से अपील करते हैं कि वे दाह संस्कार करें क्योंकि शव को रखे हुए दो दिन हो चुके हैं.

We won't perform last rites of the body till our demands are met. We want Rs 50 lakhs compensation & a govt job. All accused must be arrested & action should be taken against Patwari & policemen who are supporting the accused. We want protection: Lalit, Priest Babulal's Relative https://t.co/GlxRkKuTCe pic.twitter.com/JBPUrKgwnB

