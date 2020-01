आप ने प्रचार गीत में तिवारी को नाचते दिखाया, दिल्ली भाजपा ने भेजा मानहानि का नोटिस

नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान होते ही दिल्ली में चुनावी गदर मचना शुरू हो गया है. इस वक्त दिल्ली का सियासी पारा हाई है और और नेताओं की हर आवाज बुलंद है. अब यह बुलंद आवाज उठाई है दिल्ली भाजपा ने. दरअसल आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट कर दिया है, जिसमें मनोज तिवारी के पुराने अल्बम के डांस स्टेप्स हैं और बैकग्राउंड में आम आदमी पार्टी का प्रचार गीत चल रहा है. वीडियो ट्वीट के बाद दिल्ली भाजपा ने रविवार को चुनाव आयोग से शिकायत की. साथ ही भाजपा ने आम आदमी पार्टी को एक मानहानि का नोटिस भेजकर 500 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है.

Delhi BJP in a letter to State Election Commission: AAP has created fake video & is circulating the same. Purpose of this video is to malign image of our party&our campaigner Manoj Tiwari. We request you to take stringent action& direct AAP to withdraw video from Twitter.

— ANI (@ANI) January 12, 2020