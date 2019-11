शरद पवार के बारे में भतीजे अजित ने ये बोलकर बढ़ा दी सियासी सरगर्मी

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में शनिवार सुबह-सुबह नई सरकार बन गई. देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ली और एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजित पवार के हाथ डिप्टी सीएम का पद आया. लेकिन महाराष्ट्र की सियासत का अध्याय यहीं खत्म होता तो और बात होती. क्योंकि महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर रार खत्म होने के बजाय और बढ़ गई.

साफ है कि महाराष्ट्र में इस वक्त आर-पार की सियासी जंग चल रही है. इस लड़ाई में साम दाम दंड भेद, सबका सहारा लिया जा रहा है. पूरा देश इस पर टकटकी लगाए देख रहा है. एनसीपी की तरफ से अजित पवार की देर सबेर घरवापसी के दावों के बीच अजित पवार ने एक बड़ा ट्वीट किया. ये तीनों दलों के लिए साफ-साफ इशारा है कि वो अब पीछे लौटनेवाले नहीं है. उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ट्वीट कर पीएम मोदी की बधाई पर उन्हें धन्यवाद दिया है.

अजित पवार ने लिखा कि 'आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत-बहुत धन्यवाद. हम एक स्थिर सरकार सुनिश्चित करेंगे, जो कि महाराष्ट्र के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करेगी.'

Thank you Hon. Prime Minister @narendramodi ji. We will ensure a stable Government that will work hard for the welfare of the people of Maharashtra. https://t.co/3tT2fQKgPi

अजित पवार की तरफ से ये ट्वीट तब सामने आया जबकि शरद पवार और उनके समर्थकों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे थे कि अजित पवार भी आखिरकार भाजपा का साथ छोड़कर घरवापसी कर लेंगे.

जुबानी दावे की बात करें तो शिवसेना तो हमेशा से कहती आई है कि उसके पास 170 विधायकों का समर्थन है, अब इसमें कौन से गणित और फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है, ये तो भगवान ही जानते हैं. शरद पवार ये बोलते रहते हैं कि उनके भतीजे ने उन्हें धोखा दिया है. लेकिन अजित पवार बार-बार अपने चाचा की तारीफ करते हुए उन्हें शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो कभी उनकी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. मामला इतना ज्यादा उलझ गया है, कि किसी भी पहलू का बखान करना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना कि रेत से पानी निकालना.

I am in the NCP and shall always be in the NCP and @PawarSpeaks Saheb is our leader.

Our BJP-NCP alliance shall provide a stable Government in Maharashtra for the next five years which will work sincerely for the welfare of the State and its people.

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) November 24, 2019