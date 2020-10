Bihar Election: वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी वादों की बौछार

पटना: बिहार के चुनावी रण में चिराग पासवान का ये अंदाज किस कसौटी पर उतरेगा ये तो आने वाले 10 नवंबर को पता चलेगा. पहले चरण के लिए मतदान में अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है. इससे पहले चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया.

चिराग पासवान ने एलजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसका नाम फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी रखा गया. उन्होंने दावा किया कि 4 लाख लोगों के सुझाव के बाद ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है.

Today, with the release of our party's manifesto for the Bihar assembly polls, I put forward our vision of 'Bihar 1st Bihari 1st' which will resolve various problems that the people of Bihar have been facing: Lok Janshakti Party (LJP) chief Chirag Paswan https://t.co/Muu553PDUe pic.twitter.com/btUAe9vusE

