Bihar Election: BJP का संकल्प पत्र जारी, विकास को गति देने के लिये किये 11 प्रण

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2020) को लेकर बीजेपी ने आज अपना घोषणापत्र जारी किया है. बीजेपी के संकल्प पत्र को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने जारी किया. भाजपा ने बिहार के विकास के लिये 11 संकल्प लिये हैं. संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजपा नेता और वित्तमंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा.

इन नेताओं ने जारी किया संकल्प पत्र

इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार, बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जयसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह, सांसद विवेक ठाकुर मंच पर मौजूद हैं.

भाजपा वादे पूरे करने के लिये जानी जाती है- सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने सभी वादे पूरे करके दिखाए हैं, ऐसे में हम जो संकल्प ले रहे हैं बिहार की जनता जानती है हम ही पूरा कर सकते हैं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले की सरकार के लिए यहां रोजगार देना महत्व ही नहीं था, हमारी सरकार आने के बाद बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाए गए और साथ ही कृषि के क्षेत्र में विकास दर को काफी अधिक बढ़ाया गया.

भाजपा के प्रमुख वादे

Bihar is one state where all citizens are politically sensitive & well informed. They know & understand the promises a party makes. If anyone raises questions on our manifesto, we can answer them with confidence as we fulfil what we promised: N Sitharaman in Patna.#BiharPolls pic.twitter.com/ZhhqLAdm9i

— ANI (@ANI) October 22, 2020