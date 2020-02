भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने बुलाई हाईलेवल मीटिंग, दिल्ली के सभी सांसद मुख्यालय पहुंचे

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली के सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई है. राज्य के सभी 7 भाजपा सांसद डॉ. हर्षवर्धन, गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी, हंसराज हंस, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं. सूत्रों ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल, हरदीप सिंह, नित्यानंद राय और प्रकाश जावड़ेकर मीटिंग मौजूद रहेंगे. बता दें शनिवार को दिल्ली में हुई वोटिंग के बाद आए रुझानों में भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर नजर आ रही है.

शाम 6ः00 बजे तक 57.06 फीसदी वोटिंग

विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को शाम छह बजे तक 57.06 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई. दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों के लिए सुबह आठ बजे शुरू मतदान के बाद अलग-अलग चैनलों के एग्जिट पोल आ गए हैं. इन पोल्स में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है. वहीं, पिछले चुनाव की अपेक्षा भाजपा की सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. हालांकि, पार्टी बहुमत से दूर रहेगी.

मनोज तिवारी ने 48 सीटों का दावा किया

अभी तक जो भी अनुमान व्‍यक्‍त किए गए हैं, उसमें TIMES NOW ने सर्वाधिक 23 सीटें भाजपा के जीतने की बात कही है. बाकी ज्‍यादातर पोल अनुमानों में भाजपा को 10-15 सीटें मिलने की बात सामने आ रही है. दिल्ली के भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी ने हालांकि पार्टी की जीत की भविष्यवाणी करते हुए एक ट्वीट किया है. तिवारी ने लिखा है, ''ये सभी एग्ज़िट पोल फेल होंगे. मेरा ये ट्वीट संभाल कर रखियेगा. भाजपा दिल्ली में 48 सीट लेकर सरकार बनाएगी. कृपया ईवीएम को दोष देने का अभी से बहाना ना ढूंढें.

BJP Delhi Chief Manoj Tiwari: Certain exit polls are showing that BJP will win 26 seats, but let me tell you that all these exit polls will fail on 11 Feb. BJP will be forming govt in Delhi with over 48 seats. pic.twitter.com/sYMsO2LE2U

— ANI (@ANI) February 8, 2020