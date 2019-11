भाजपा के इस प्लान से कहीं टूट ना जाए महाराष्ट्र में विरोधियों का कुर्सी वाला ख्वाब

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश ने खेल को दिलचस्प बना दिया है. अब सभी पार्टियों को सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त मिल गया है. इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाने की रेस में दोबारा शामिल हो गई है.

इसमें दो राय नहीं कि बिना जोड़-तोड़ के सरकार बना पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा. महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के बीच सरकार बनाने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं होने के बाद भाजपा ने ऐसी परिस्थितियों को बखूबी हैंडल करने का अनुभव रखने वाले अपने कद्दावर नेता नारायण राणे को मैदान में उतार दिया है. इस ज़िम्मेदारी के साथ कि उन्हें जादुई आंकड़ा हासिल करना होगा.

Narayan Rane, Bharatiya Janata Party on being asked if Congress, NCP leaders are in touch with him: I cannot say anything on it. All I can say is that I am trying to help form government. #Maharashtra pic.twitter.com/LyEm8JOmPd

— ANI (@ANI) November 12, 2019