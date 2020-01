भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, नामों पर लग सकती है मुहर

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की एक अहम बैठक भाजपा कार्यालय में शुरू हो गई है. इस बैठक में भाग लेने के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पहुंच गए हैं. इस बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंच गए हैं. यह बैठक उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए रही है और इस पर मुहर भी लग सकती है. इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं.

इससे पहले रविवार को हुई थी बैठक

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने रविवार को भी एक लंबी बैठक की थी. 7-8 घंटे तक चली इस बैठक में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और दिल्ली से जुड़ी कोर टीम के सदस्य शामिल रहे थे. केंद्रीय गृहमंत्री और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के निवास पर हुई इस बैठक में दिल्ली चुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई. सूत्रों के अनुसार सामने आया था कि भाजपा इस चुनाव में कई नए चेहरों को मौका दे सकती है.

रविवार को अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 45 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई. बाकी बची सीटों के उम्मीदवारों पर सोमवार की बैठक में बात रखी गई.

शुक्रवार को आएगी कांग्रेस की सूची

इस बीच उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को कांग्रेस चुनाव समिति (सीईसी) की भी बैठक हुई. पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी. कांग्रेस दिल्ली इकाई के प्रमुख सुभाष चोपड़ा ने कहा, हमने ज्यादातर सीटों पर चर्चा की है और सूची कल (शुक्रवार) जारी की जाएगी. यह पूछे जाने पर कि क्या वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि इस संबंध में आलाकमान फैसला करेगा.

चोपड़ा ने कहा, मैं चुनाव नहीं लडूंगा, क्योंकि मुझे चुनावों का प्रबंधन करना है. कांग्रेस नई दिल्ली सीट के लिए उम्मीदवार के नाम पर कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, लेकिन अजय माकन अपनी बेटी के अस्वस्थ होने पर अमेरिका चले गए हैं.

आम आदमी पार्टी जारी कर चुकी है सूची

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में 46 मौजूद विधायकों को टिकट दिया गया है. 8 महिलाओं को टिकट मिला है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे. वहीं, मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ेंगे. तिमारपुर से दिलीप पांडेय को टिकट मिला है. बुराड़ी से संदीप झा, बवाना से जयभगवान, नरेला से शरद चौहान, किराड़ी से ऋतुराज झा, शालीमार बाग से वंदना कुमारी मैदान में होंगे.

Delhi Deputy CM & AAP leader, Manish Sisodia: 46 sitting MLAs have been given tickets, 15 sitting MLAs have been replaced, 9 seats that were vacant have been given to new candidates. Last time 6 women were given tickets by AAP, this time 8 women have been given tickets. https://t.co/XLqn0Mpxj1 pic.twitter.com/lK9wK9QYxN

— ANI (@ANI) January 14, 2020