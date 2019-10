दुष्यंत ही बनेंगे उप मुख्यमंत्री, खट्टर कल ले सकते हैं सीएम पद की शपथ

चंडीगढ़ः दो दिन तक लगातार चली अटकलों के दौर के बाद आखिरकार शनिवार को यह साफ हो गया जजपा अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ही हरियाणा के उम मुख्यमंत्री होंगे. दोपहर बाद लिए गए इस निर्णय पर खुद सीएम मनोहर लाल ने मुहर लगा दी. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि हरियाणा में भाजपा-जजपा मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहेंगे. इसके पहले सीएम रहे मनोहर को विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद उनका मुख्यमंत्री बनना तय हो गया था. डिप्टी सीएम के लिए शनिवार सुबह नैना चौटाला का नाम भी सामने आया था.

भाजपा फिर बनाने जा रही है सरकार

ML Khattar: We have stake claim to form govt in Haryana. Governor has accepted our proposal & invited us. I have tendered my resignation which has been accepted. Tomorrow at 2:15 PM oath taking ceremony will be held at Raj Bhavan. Dushyant Chautala will take oath as Deputy CM. pic.twitter.com/gukF9WWFbk

— ANI (@ANI) October 26, 2019