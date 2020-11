UP: CM Yogi ने PM को दिया जीत का श्रेय, उप चुनाव में औंधे मुंह गिरी SP- BSP

लखनऊ: UP विधानसभा की 7 सीटों पर उप चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा साफ तौर पर देखा गया. भाजपा करीब 6 सीटों पर आगे चल रही है और निर्णायक बढ़त हासिल की है जो योगी आदित्यनाथ के शानदार काम पर मुहर लगाने के लिए पर्याप्त है. बीजेपी ने तीन सीट पर जीत दर्ज की है.

बांगरमऊ से श्रीमंत कटियार, नौगांव से संगीता चौहान और टुंडला से प्रेम पाल सिंह ने जीत दर्ज की है. इसके साथ ही बीजेपी तीन सीटों पर आगे चल रही है. वहीं, जौनपुर की मल्हनी सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) आगे चल रही है.

भाजपा ने तीन सीटों पर दर्ज की जीत

In the by-polls, Bharatiya Janata Party has repeated its performance of the 2017 State Assembly and 2019 Lok Sabha elections. This points that BJP will perform well in the upcoming elections also: UP Chief Minister Yogi Adityanath pic.twitter.com/VSaULtiVw5

उम्मीद के मुताबिक बीजेपी ने तीन सीट पर जीत दर्ज की है. बांगरमऊ से श्रीमंत कटियार, नौगांव से संगीता चौहान और टुंडला से प्रेम पाल सिंह ने जीत दर्ज की है.

कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता जाने से खाली हुई थी बांगरमऊ सीट

बांगरमऊ विधानसभा सीट साल 1962 से कांग्रेस ने पांच बार, सपा ने तीन बार, बसपा ने दो बार और भाजपा ने एक बार जीती है। जनता दल, जनता पार्टी और भारतीय क्रांति दल जैसी अन्य पार्टियों को भी कई बार सीट जीतने का मौका मिला. फिलहाल इस सीट पर लड़ाई तीन-तरफा थी.

भाजपा के उम्मीदवार इसके पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत कटियार थे और उन्होंने जीत दर्ज की. उनके मुताबिक पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की खराब छवि ने उनके चुनाव को प्रभावित नहीं किया और उन्हें जनता ने आशीर्वाद दिया.

CM योगी बोले, मोदी है तो मुमकिन है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जनता से बता दिया है मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है. विपक्ष की जातिवादी और अराजकतावादी राजनीति को जनता ने नकार दिया है. भाजपा ने तीन सीटों पर निर्णायक बढ़त बना ली है और समाजवादी पार्टी केवल एक ही सीट पर आगे है.

Unki (Akhilesh Yadav) Diwali ka diwala nikal gaya hai. He was accusing BJP. 'Gunda raj', 'Mafia raj', 'Jungle raj' will never come to Uttar Pradesh, there is 'Ram rajya' here & that is what it'll be. This (trends) is a clear message: KP Maurya, UP Dy CM on #UttarPradesh by-poll pic.twitter.com/cL8S6K3104

