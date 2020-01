दिल्ली चुनाव: जेपी नड्डा ने केजरीवाल पर देशद्रोहियों को बचाने का लगाया आरोप

दिल्ली: दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर है. सभी पार्टियों के शीर्ष नेता अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश में जुटे हैं. केजरीवाल आज एक तरफ रोड शो कर रहे हैं तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मनोज तिवारी जैसे दिग्गज भाजपा के लिये वोट मांग रहे हैं. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद के बहाने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल टुकड़े- टुकड़े गैंग को बचा रहे हैं.

भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे ये लोग

They sought Kejriwal’s permission to prosecute this tukde tukde gang but one year later, till y’day, no permission was granted. Kejriwal must tell Delhi why is he supporting those who want to break India? Is it because acting against these anti-nationals will hurt his vote bank?

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) January 27, 2020