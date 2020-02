शाहीन बाग पर मुझसे बहस कर लें अमित शाह: केजरीवाल

दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से अमित शाह को बहस करने की चुनौती दी है. उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अमित शाह कह रहे हैं मुझे वोट दो और मैं सीएम तय करूंगा. फिर अमित शाह जी को मेरे साथ बहस करनी चाहिए. वह शाहीन बाग के बारे में हर समय बात करते रहते हैं मैं इस पर भी बहस करूंगा.

Delhi CM & AAP leader Arvind Kejriwal: BJP admits they have no capable person to be the CM of Delhi. Amit Shah is saying 'give me votes & I will decide the CM', then Amit Shah ji should come & debate with me. He keeps on talking about Shaheen Bagh, I will debate on this too. pic.twitter.com/311ndYfmSm

— ANI (@ANI) February 6, 2020