Bihar Election Live Update: आखिरी चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के पल पल की खबर

7 नवम्बर 2020, 07:52 बजे

बिहार के दरभंगा और अररिया में चल रहे मतदान की तस्वीरें

People cast their votes in the third phase of #BiharElections; visuals from a polling station in Muzaffarpur.

A voter says, "I want our leader to work for the welfare of the country and society." pic.twitter.com/phBxr0p9PG

