इस्तीफा देकर शिवसेना से आर पार की जंग के मूड में हैं फडणवीस

मुंबई: देवेन्द्र फडणवीस शुक्रवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे थे. जहां उन्होने उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया. इसके बाद फडणवीस ने प्रेस कांफ्रेन्स करके मीडिया को अपने फैसले की जानकारी दी. मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल शनिवार यानी 9 नवंबर को समाप्त हो रहा था.

Devendra Fadnavis: I have tendered my resignation to the Governor and he has accepted it https://t.co/js247DintG pic.twitter.com/eV0C38Z1Nf — ANI (@ANI) November 8, 2019

इस्तीफा देने के बाद फडणवीस ने संकोच छोड़कर शिवसेना पर सीधा हमला किया और उसे आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की कवायद फेल की होने की जिम्मेदारी शत प्रतिशत शिवसेना की है. फडणवीस ने आरोप लगाया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उनके फोन कॉल रिसीव नहीं किए. बातचीत के रास्ते बंद कर दिए.

Devendra Fadnavis: Shiv Sena is 100% responsible for talks failing , they did not take my calls. They stopped the discussion. Alliance is not broken yet,neither they announced nor us. Our parties are still together in Centre. pic.twitter.com/sCjTwewWPY — ANI (@ANI) November 8, 2019

फडणवीस ने 5 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभालने के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई. उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. उन्होंने कहा कि हमने ईमानदारी से महाराष्ट्र में काम किया. जिसकी वजह से हम फिर से महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे.

इस्तीफा देने के बाद देवेन्द्र फडणवीस ने जो सबसे बड़ा बयान दिया, वह ये था कि 'शिवसेना से फिफ्टी-50 के फॉर्मूले पर कभी कोई बात नहीं हुई.' उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ भाजपा नेता तथा केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बकायदा नाम लेकर कहा कि उन्होंने भी कभी इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया.