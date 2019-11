महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी बनाएंगी सरकार, आधे आधे समय तक बनेंगे दोनो पार्टियों के मुख्यमंत्री

मुंबई : महाराष्ट्र में सरकार गठन पर से अनिश्चितता का अंधेरा छंट गया है. ऐसी खबर आ रही है कि शिवसेना (Shiv Sena), एनसीपी (NCP) और कांग्रेस (Congress) के बीच गठबंधन सरकार के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है.

भाजपा वाले फॉर्मूले पर मान गई एनसीपी

खबरों के मुताबिक कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच लगभग सभी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है लेकिन कुछ विषय है जिनपर चर्चा होना बाकि जिनमें धर्मनिरपेक्षता और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी है. शिवेसना और एनसीपी राज्य में 50-50 के फॉर्मूले के तहत काम करेगी. यानि शिवसेना एनसीपी के साथ उसी फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ेगी जिसके पूरा ना होने पर उसने बीजेपी का दामन छोड़ा था. यानि राज्य में ढाई साल शिवसेना का सीएम रहेगा और ढाई साल एनसीपी का सीएम रहेगी. इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस पार्टी भी शिवसेना एनसीपी गठबंधन की सरकार में शामिल रहेगी. अब एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने पर विचार कर रही है.

Ajit Pawar, NCP: Today our leader Jayant Patil will call Balasaheb Thorat (President of Maharashtra Pradesh Congress Committee) for further discussions between the parties and discuss the dates from when we can have a joint discussion on how to go ahead. #Maharashtra https://t.co/L63XCf6TSh

