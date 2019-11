शरद पवार ने काटी शिवसेना से कन्नी! कुर्सी वाले सपने पर फिर गया पानी

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है. सरकार गठन की बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है. तमाम गतिरोध के बावजूद भी अगले 48 घंटों में सरकार बनाने पर अंतिम फैसला हो सकता है. क्योंकि 170 विधायकों का दावा करने वाली शिवसेना धड़ाम से गिर गई है. उसके पास भाजपा के शर्तों पर समझौता करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा.

पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सियासी खेमे में जबरदस्त उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है. शिवसेना के तेवर इतने परवान पर थे कि मानों वह गठबंधन भुला कर बस सीएम की कुर्सी मोह जाहिर करने में लगी रही. अचानक से भाजपा-शिवसेना गठबंधन को लेकर एक पुराने समझौता को याद दिलाया जाता है. 50-50 फॉर्मूले पर शिवसेना खूब तांडव करती है. शिवसेना नेताओं की बयानबाजी से यह संकेत आने लगे थे कि वह शरद पवार की पार्टी एनसीपी से समझौता करने के मूड में है. शिवसेना नेता लगातार शदर पवार और कई कांग्रेसी नेताओं की तारीफ करने लग जाते हैं. इस बीच एनसीपी प्रमुख सामने आते हैं. मीडिया से बात करते हैं. और शिवसेना के ख्वाब पर तेजाब फेंक देते हैं. शिवसेना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. और उसके पास अब बस एक ही रास्ता बचा. अगर महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी शाख बचानी है, तो भाजपा से समझौता कर लो. वो भी हाय-तौबा किए बिना. क्योंकि शरद पवार ने ये साफ कर दिया है कि वह किसी के साथ मिलकर सरकार बनाने को इच्छुक नहीं हैं.

Sharad Pawar,NCP Chief: I don't have anything to say yet. BJP and Shiv Sena have got the mandate of people, so they should form government as soon as possible. Our mandate is to play the role of Opposition. #Maharashtra pic.twitter.com/7Yc64DZQ5H

— ANI (@ANI) November 6, 2019