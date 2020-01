राजनीति में नहीं आ रही हैं निर्भया की मां, कहा-मुझे कोई दिलचस्पी नहीं

नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा चुनाव में उठापटक तेज हो चली है. आप और भाजपा ने अपने-अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं. अभी कांग्रेस के रणबांकुरों का ऐलान होना बाकी है. लेकिन दिल्ली कांग्रेस इससे पहले बेवजह अफवाहों का बाजार गर्म करती दिख रही है. दरअसल, शुक्रवार दोपहर बाद से ऐसी चर्चा आम हो गई थी कि निर्भया की मां दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं.

यह सिर्फ चर्चा ही रहती अगर कांग्रेस ने इसे आगे नहीं बढ़ाया होता, लेकिन कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने भी उन्हें राजनीति में आने के लिए बधाई दे डाली. हालांकि इन सभी चर्चाओं पर निर्भया की मां ने विराम लगा दिया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है.

निर्भया की मां ने किया इनकार

राजनीति में आने की चर्चाओं और लगातार जारी अटकलों पर निर्भया की मां ने विराम लगा दिया है. उन्होंने चुनाव लड़ने की बात से साफ इनकार किया है, साथ ही कहा है कि कांग्रेस तो क्या वह किसी भी पार्टी से ऐसा नहीं करने जा रही हैं. चुनाव लड़ने की खबरें गलत हैं और इस संबंध में किसी से बात नहीं हुई है. मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है.

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gangrape victim, on reports that Congress could field her against Delhi CM Kejriwal on New Delhi seat: I have no interest in politics. I have not spoken to anyone in Congress. I only want justice for my daughter and execution of the convicts. pic.twitter.com/SPcMxiLUw5

— ANI (@ANI) January 17, 2020