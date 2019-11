अब एनसीपी को सरकार बनाने के लिए बुलावा, मना किया तो राष्ट्रपति शासन

मंबईः सीएम कुर्सी के लिए महाराष्ट्र में चल रही खींचतान को खत्म न होते देख राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने अब एक और कोशिश की है. उन्होंने शिवसेना को टाइम देने से तो इनकार कर ही दिया था, साथ ही अब उन्होंने तीसरी पार्टी एनसीपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भेजा है. इस तरह विधानसभा चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी शिवसेना को भी राज्यपाल की तरफ से झटका लगा है.

Ajit Pawar, NCP: At 8:30 pm the Governor called us and asked me to come to meet him. Along with Chhagan Bhujbal, Jayant Patil and others, I am going to meet him. We have no idea as to why did he call us. Governor is an important person so we are going to meet him. #Maharashtra pic.twitter.com/swT4cekton

— ANI (@ANI) November 11, 2019