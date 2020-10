Bihar Elction: भागलपुर रैली में PM ने दिया आत्मनिर्भर बिहार का नारा, कही ये बड़ी बात

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई रोचक हो गयी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के आगमन से भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बहुत बढ़ गया है. शुक्रवार को भागलपुर की जनसभा में पीएम मोदी ने अपनी सरकार के संकल्पों पर प्रकाश डाला और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई.

आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प

पीएम मोदी ने भागलपुर में अपनी चुनावी सभा में लोगों से एक खास अपील की है. पीएम मोदी ने कहा कि त्योहार के इस माहौल में लोग जो भी सामान खरीदें, लोकल ही खरीदें. भागलपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर बिहार और वोकल फॉर लोकल के नारे को भी दोहराया.

भागलपुर के लघु उद्योगों को मजबूत करने पर दिया जोर

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भागलपुर की सिल्की साड़ी, मंजूसा पेंटिंग और अन्य उत्पादों का जिक्र किया और कहा इनका समर्थन करें. पीएम ने कहा कि मिट्टी के बर्तन, दीये और खिलौने जरूर खरीदें. अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे तो बिहार आत्मनिर्भर बनेगा.

People of Bihar know that it is important to make Nitish Kumar the CM again for faster development of the state. The parties who are today standing against NDA are against the growth of the country: PM Modi.#BiharElections pic.twitter.com/4wtly2yC6T

