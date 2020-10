PM Modi In Darbhanga: 'आप राम मंदिर के असली हकदार', तारीख पूछने वालों पर कसा तंज'

दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को पहले चरण का मतदान हो रहा है. साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे. बुधवार की पहली रैली में पीएम मोदी ने माता सीता के जन्मक्षेत्र के निवासियों को राम मन्दिर निर्माण की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि राम मंदिर के पहले असली हकदार दरभंगा और इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं.

हम जो कहते हैं वो करते हैं- पीएम मोदी

"A grand Ram Temple is being built in Ayodhya... those in politics who used to ask us a date (of temple construction) are now compelled to applaud... It is the identity of BJP and NDA, we do what we promise," says PM Modi #BiharElections pic.twitter.com/P6p1VmgIKS

— ANI (@ANI) October 28, 2020