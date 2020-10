Bihar Election: गया में पीएम मोदी की हुंकार, NDA के आगे नहीं टिक पाएगा विपक्ष

गया: बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के उतरने के बाद से लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गयी है. एक तरफ राहुल गांधी नीतीश कुमार की सरकार पर हमले बोल रहे हैं तो वहीं पीएम मोदी RJD और कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं. सासाराम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में जनसभा को संबोधित किया.

बिहार को अब 'लालटेन' की जरूरत नहीं- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने गया में कहा कि आज के बिहार में लालटेन की जरूरत नहीं है, अब बिजली की खपत बढ़ने लगी है. 90 के दशक में बिहार को अराजकता के दलदल में धकेल दिया गया था, यहां कई साथी हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उन्हें उस वक्त का अंदाजा नहीं है. आज नया बिहार बनता देख रहे हैं, पहले इसकी कल्पना नहीं की जाती थी. उन्होंने कहा कि उस दौर में लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे, ताकि उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को कमाई का पता ना चल जाए. आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है.

लालची लोगों से सतर्क रहें बिहारी

The opposition parties have formed a 'pitara' against NDA, they call it 'Mahagathbandhan'. But each and every citizen of Bihar is aware of every bit of that Mahagathbandhan which allowed naxal movement in the past: PM Modi. #BiharElections https://t.co/NguZWKWkZ2 pic.twitter.com/XnfRKrkXo5

— ANI (@ANI) October 23, 2020