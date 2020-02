राष्ट्र के सौहार्द्र को खंडित कर रहा है शाहीन बाग: पीएम मोदी

दिल्ली: दिल्ली चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है. दिल्ली के चुनावी समर में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली रैली को संबोधित किया. इसमें उन्होंने शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन पर भी विचार रखे. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शाहीन बाग में नारेबाजी हो रही है उससे देश का आपसी भाईचारा खतरे में पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सीलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग बीते कई दिनों में कई प्रदर्शन हुए. क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग हैं. ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है जो देश का सौहार्द बिगाड़ रहा है.

#WATCH PM Modi: Be it Seelampur, Jamia or Shaheen Bagh, protests held over the past several days regarding the Citizenship Amendment Bill. Is this just a coincidence? No. This is an experiment.There is a political design behind this which has plans to destroy harmony in country pic.twitter.com/HBkBem6Spk

— ANI (@ANI) February 3, 2020