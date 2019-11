'यह राजनीति है, यहां कुछ भी हो सकता है'

मुबंई: महाराष्ट्र की सियासत में गजब का हेर-फेर देखने को मिल रहा है. कभी शिवसेना भाजपा के खिलाफत में बोलने से नहीं चूकती, तो कभी इस रिश्तों में खटास का पूरा ठिकरा वो भाजपा के मत्थे मढ़ देती है. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले का सरकार बनाने के खिलाफ बताया.

इस दौरान उन्होंने कहा कि "गवर्नर ने भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया और उन्हें 48 घंटे तक का मौका दिया गया. लेकिन जब हमारी बारी आई तो पहले हमारे 48 घंटे की मांग को खारिज कर दिया और अब 24 घंटे से पहले ही प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल को लागू कर दिया, जो सरासर सही नहीं."

उद्धव ठाकरे ने प्रेस वार्ता में भाजपा के साथ रिश्तों पर भी अपनी बात रखी. जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा के साथ सरकार बनाने का रास्ता अब बिल्कुल बंद हो चुका है? इस सवाल का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे जरा तिलमिलाए और कहा कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं. यह राजनीति है. अभी 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया है न. और वैसे भी मैंने भाजपा के साथ विकल्पों और रास्तों को बंद नहीं किया. भाजपा ने खुद किया है.

#WATCH Mumbai: Shiv Sena chief Uddhav Thackeray reacts to a question 'Is the BJP option completely finished?'. Says, "Why are you in such a hurry? It's politics. 6 months time has been given (President's Rule). I didn't finish the BJP option, it was BJP itself which did that..." pic.twitter.com/3pew41hMuF

— ANI (@ANI) November 12, 2019