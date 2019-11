उद्धव जी... ऐसे तो सरकार चलाने में बड़ी मुश्किल होगी!

नई दिल्ली: ठाकरे परिवार के पहले सदस्य महाराष्ट्र में किंग की भूमिका में नजर आ रहे हैं. उद्धव ठाकरे की ताजपोशी से शिवसेना में जश्न जैसा माहौल है. लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की हलचल तेज हो गई है कि उद्धव सरकार कठपुतली के तौर पर काम करेगी.

5 साल पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पागलपन और उतावलेपन को बुरी बात बताई थी. उन्होंने कहा था कि 'सरकार बनाना या कुर्सी पर बैठना कोई बुरी बात नहीं है. मंत्री होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ कुर्सी का सपना देखना और उसके लिए पागल होना ये बुरी बात है.' आज उद्धव की वो आदर्शवादी बातें चूर-चूर हो गई हैं. मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने की शिवसेना की छटपटाहट से कौन वाकिफ नहीं है?

उद्धव ठाकरे को मालूम है कि हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने पर सवाल उठेंगे.

उद्धव को मालूम है कि उन्हें एक लाचार और कठपुतली मुख्यमंत्री का तमगा भी मिलेगा इसलिए वो दबी आवाज में सफाई देते फिर रहे हैं. लेकिन इस आवाज में वो दम नजर नहीं आता जिसके लिए शिवसेना जानी जाती रही है.

विचारधारा के आधार पर शिवसेना और कांग्रेस नदी के दो किनारा हुआ करते थे, लेकिन सत्ता के डोर ने दोनों को मिला दिया. मुंबई में जो पोस्टर लगे हैं, वो इसकी गवाही भी दे रहे हैं. उद्धव ठाकरे के पोस्टरों में सोनिया गांधी भी विराजमान हैं और शरद पवार भी.

Mumbai: Hoardings welcoming the new government in #Maharashtra and party flags of Shiv Sena & Congress seen on the stretch from Dadar TT to Shivaji Park. The new state govt, led by Shiv Sena chief & 'Maha Vikas Aghadi' leader Uddhav Thackeray as the CM, will be sworn in today. pic.twitter.com/aegYvgxmbK

— ANI (@ANI) November 28, 2019