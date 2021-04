एक्टर सिद्धार्थ को मिली जान से मारने की धमकी, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली: बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर खास पहचान हासिल करने वाले है एक्टर सिद्धार्थ (Actor Siddharth) इन दिनों कुछ मुश्किलों में फंसे दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, हाल ही में अभिनेता ने बताया है कि उनका फोन नंबर लीक कर दिया गया है. अब उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.

24 घंटे में आए 500 से ज्यादा कॉल्स

सिद्धार्थ ने इस बात की जानकारी अपने ट्वीट के जरिए दी है. इसी के साथ हैरानी की तो यह है कि उन्होंने इस सबके लिए बीजेपी (BJP) को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, 'मेरा फोन नंबर तमिलनाडु से बीजेपी मेंबर और तमिलनाडु बीजेपी आईटी सेल ने लीक किया है. पिछले 24 घंटों में मुझे 500 से ज्यादा गालियों भरे, रेप और जान से मारने की धमकी देने वाले कॉल्स आ चुके हैं.'

सिद्धार्थ ने दिया करारा जवाब

This is one of many social media posts by BJP TN members leaking my number yesterday and telling people to attack and harass me.

"Ivan inimela vaaye thirakka koodathu" (this fellow must never open his mouth again)

We might survive Covid. Will we survive these people? pic.twitter.com/dYOQMsEewi

— Siddharth (@Actor_Siddharth) April 29, 2021