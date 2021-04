बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सोनू सूद ने लगवाया टीका

नई दिल्ली: हर दिन कोरोना वायरस (Corona Virus) का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है. अब इसी बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ने कोरोना का टीका लगवा लिया है. उनके अलावा बुधवार को ही फिल्मकार अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने यह टीका लगवाया है. अनुभव का कहना है कि उन्होंने कोरोना के टीके की पहली खुराक ली है. वहीं सोनू ने ट्विटर पर टीकाकरण केंद्र की तस्वीर भी शेयर की है जहां उन्होंने टीके की खुराक ली.

सोनू ने किया टीकाकरण के लिए प्रेरित

लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने में मदद के लिए सुर्खियों में आए सोनू सूद ने कहा कि उनका मकसद अब लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित करना है.

Got my vaccine today and now it's time to get whole of my country vaccinated. Started the biggest vaccination drive "Sanjeevani" which will bring awareness and get our people vaccinated. @IlaajIndia @Network18Group @SoodFoundation pic.twitter.com/lxhRv004De

— sonu sood (@SonuSood) April 7, 2021