Adipurush Day 1 Box Office Collection: तमाम विवादों के बावजूद पहले ही दिन फिल्म की कमाई ने उड़ा दिए होश

नई दिल्ली: Adipurush Day 1 Box office collections: ओम राउत की 'आदिपुरुष' (Adipurush) आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. हालांकि, फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया हासिल हुई है. फिल्म देखकर आए कई लोगों का कहना है कि VFX के लेकर किरदारों के लुक्स और डायलॉग्स पर और काम किए जाने की जरूरत साफ नजर आई. वहीं, 'आदिपुरुष' का ट्रेलर रिलीज इतना दमदार था कि इसके लिए उत्सुकता जबरदस्त देखने को मिली. ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि पहली ही दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान हासिल कर सकती है.

पहले ही दिन किया 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार

ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, तमाम विवादों और ट्रोलिंग के बावजूद 'आदिपुरुष' ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का करोबार कर सभी को हैरान कर दिया है.

#Adipurush Creates a History with Global Box Office opening at ₹ 140 Crore, clocks highest day 1 number for any film made in hindi on Pan-India level.

Adipurush, directed by Om Raut and produced by T-Series, Bhushan Kumar & Krishan Kumar, Om Raut, Prasad Sutar, and Rajesh Nair… pic.twitter.com/VdwaGqt6CJ

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) June 17, 2023