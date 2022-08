Boycott Raksha Bandhan: 'लाल सिंह चड्ढा' के बाद अब उठी 'रक्षा बंधन' को बॉयकॉट करने की मांग, जानिए वजह

नई दिल्ली: Boycott Raksha Bandhan: बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) और अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'रक्षा बंधन' (Raksha Bandhan) 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है. दोनों फिल्म के बीच शुक्रवार को जबरदस्त क्लैश होने वाला है. जहां एक ओर ट्विटर पर आमिर की फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है. वहीं, दूसरी तरफ रिलीज के एक हफ्ते पहले अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'रक्षा बंधन' को ट्विटर पर नेटिजन्स का गुस्सा झेलना पड़ रहा है.

सोशल मीडिया पर उठी 'रक्षा बंधन' के बॉयकॉट की मांग

आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' के बाद अब ट्विटर पर अक्षय कुमार की फिल्म 'रक्षा बंधन' को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है. बता दें कि अक्षय अभिनीत फिल्म की स्क्रिप्ट कनिका ढिल्लों ने लिखी है.

This Rakshabandhan feed some poor brother & sister instead of wasting money on Akshay Kumar's upcoming film "Raksha Bandhan". pic.twitter.com/0rOju3V0rk

Krutika Varu (@VaruKrutika) August 2, 2022