सलमान खान के बाद विद्या बालन से उलझे केआरके, शेरनी को बताया 'छोटी फिल्म'

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर व फिल्म समीक्षक कमाल आर खान यानी केआरके (KRK) खबरों में आने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. पिछले लंबे समय से सलमान खान और मीका सिंह पर विवादित टिप्पणी कर केआरके चर्चा में है.

केआरके की टिप्पणी के बाद सलमान खान ने उन पर मानहानि का भी केस दर्ज करवा चुके हैं. लेकिन अब तक केआरके पर सलमान खान ने किसी तरह का जुबानी हमला नहीं किया है. वहीं सलमान के सपोर्ट में मीका सिंह उतर आए और उन्होंने केआरके को मुंहतोड़ जवाब दिया जिसके बाद केआरके और मीका सिंह के बीच जुबानी जंग शुरू हो गया.

मीका सिंह ने केआरके को चेतावनी देते हुए उन पर हमला बोलते हुए केआरके कुत्ता सॉन्ग रिलीज कर दिया. वहीं अब केआरके मीका सिंह पर मीका सुअर गाना रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं.

Many people are asking me to review film #Sherni. Dear people please note, I don’t watch such small films neither review them nor talk about them. Because I am #ThebrandKRK the No.1 critic in the world #DrKRK.

— KRK (@kamaalrkhan) June 19, 2021