अजय देवगन ने एक और फिल्म का किया ऐलान, अब लेकर आ रहे हैं इस फिल्म का रीमेक

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर और फिल्मकार अजय देवगन (Ajay Devgn) इस समय अपने कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त चल रहे हैं. वह एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स के लिए साइन कर रहे हैं. अब उन्होंने अपनी अगली फिल्म का भी ऐलान कर दिया है. इस बार वह एक साउथ फिल्म के हिन्दी रीमेक पर काम शुरू करने जा रहे हैं.

इस तमिल फिल्म का बनाएंगे हिन्दी रीमेक

अजय देवगन ने शुक्रवार को प्रमुख दक्षिण निर्माता दिल राजू के साथ तेलुगु हिट फिल्म 'नंदी' के हिंदी रीमेक के निर्माण की आधिकारिक घोषणा की है. यह फिल्म मूल रूप से एक कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा है जिसे इस साल फरवरी में रिलीज किया गया था. अजय ने सोशल मीडिया के जरिए इस खबर की आधिकारिक तौर पर भी घोषणा कर दी है.

अजय देवगन ने किया ऐलान

अजय ने लिखा. 'सभी के साथ एक महत्वपूर्ण कहानी साझा करने का समय! हैशटैग दिलराजू प्रोडक्शन्स और एड फिल्मस तेलुगु हिट, नंदी के हिंदी रीमेक का निर्माण करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं!'

Time to share an important story with all! @DilRajuProdctns and @ADFFilms are all set to produce the Hindi remake of the Telugu hit, Naandhi! @SVC_official @Meena_Iyer @kuldeeprathor9 @ParagDesai #MumbaiTalkeez #NaandhiInHindi pic.twitter.com/jxLAodGeWp

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) June 25, 2021