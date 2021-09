अब अजय देवगन बनेंगे बेयर ग्रिल्स के शो का हिस्सा, रोमांचक सफर पर निकलने के लिए तैयार

नई दिल्ली: टीवी पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सर्वाइवल स्किल शो 'इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' (Into The Wild With Bear Grylls) के हर एपिसोड के लिए दर्शक उत्साहित रहते हैं. वहीं, पिछले कुछ वक्त में कई भारतीय कलाकार भी इस शो में बेयर के साथ रोमांचक सफर पर निकले हैं. अब इस लिस्ट एक और नाम शुमार हो गया है.

पहली बार दिखेंगे अजय देवगन (Ajay Devgn)

दरअसल, इस सुपरहिट शो में इस बार बेयर ग्रिल्स के साथ बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन भी दिखाई देने वाले हैं. डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाले इस शो में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से अजय से पहले अभिनेता अक्षय कुमार और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भी नजर आ चुके हैं.

2019 में पीएम मोदी बने थे इस शो का हिस्सा

2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मैन वर्सेज वाइल्ड' शो में बेयर ग्रिल्स के साथ दिखाई दिए थे. अब चैनल के मुताबिक इस एपिसोड की शूटिंग मालदीव में होगी और अजय देवगन रविवार को शूटिंग के लिए निकल चुके हैं.

डिस्कवरी प्लस ऐप होगा पहले प्रीमियर

यह शो तकनीक या मानव आवास के आराम के बिना जंगल में रहने के लिए आवश्यक उत्तरजीविता कौशल पर केंद्रित है. हालांकि एपिसोड की रिलीज की तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन इसका प्रीमियर पहले डिस्कवरी प्लस ऐप पर होगा.

