DAMaN Trailer: अब हिन्दी में धमाल मचाने आ रही है 'दमन', अजय देवगन ने लॉन्च किया ट्रेलर

नई दिल्ली: फिल्म 'DAMaN' में ओडिशा सहित देशभर के कई हिस्सों में खूब धमाल मचाया है. कमाल की बात तो ये है कि अब इस फिल्म को हिन्दी में भी रिलीज किया जाने वाला है. अब 'DAMaN' का हिन्दी ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है. यह फिल्म ओडिशा सरकार द्वारा जारी की गई एक स्कीम पर बनाई गई है. 'DAMaN' दूसरी ऐसी रही जिसे ओडिशा सिनेमा के इतिहास में टैक्स फ्री किया गया था. ओडिशा में शानदार प्रदर्शन के बाद मेकर्स ने इस कहानी को हिन्दी दर्शकों तक पहुंचाने का फैसला किया है.

ओडिशा में 'DAMaN' मिली थी सफलता

ओरिजिनल फिल्म 4 नवंबर, 2022 को रिलीज की गई थी. अब बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन ने 'DAMaN' का हिन्दी ट्रेलर लॉन्च किया है. फिल्म के ट्रेलर पर बात करने से पहले जान लेते हैं इस शब्द का अर्थ क्या होता है. दरअसल, 'DAMaN' की फुल फॉर्म है, 'दुर्गम अंचलारे मलेरिया निराकरण'. ये एक स्कीम का नाम है , जो ओडिशा सरकार मलेरिया से बचाव के लिए लेकर आई थी.

जानिए क्या है 'DAMaN' की कहानी

ट्रेलर की बात करें तो 'DAMaN' की कहानी सिद्धार्थ नाम के एक ऐसे लड़के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भुवनेश्वर से MBBS करके आया है और उसकी पोस्टिंग मलकानगिरी जिले के एक छोटे से गांव में कर दी जाती है.

Jab badhega ek kadam badlaav ki taraf, tab banegi nayi misaal.

Presenting the official Hindi trailer of #Daman

In cinemas on 3rd Feb, 2023. https://t.co/4PlqItzN27 @Babushaansai @Dipanwit_7 @Vishgwl @Debiprasadlenk7 @KumarMangat @AbhishekPathakk

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) January 13, 2023