रिलीज होते ही विवादों में फंसी अक्षय कुमार की 'बच्चन पांडे', जानिए क्यों उठी बॉयकॉट की मांग

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'बच्चन पांडे' (Bachachan Pandey) इस शुक्रवार को थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है. फिल्म में एक बार फिर से खिलाड़ी कुमार का एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है. फिल्म में अक्षय को दर्शक काफी पसंद भी कर रहे हैं. लेकिन वहीं, दूसरी ओर ये विवादों में भी घिरती हुई नजर आ रही है. कुछ लोगों ने फिल्म को बॉयकॉट भी करना शुरू कर दिया है.

अक्षय के नाम पर हुआ विवाद

दरअसल, फिल्म में अक्षय को बच्चन पांडे नाम के शख्स की भूमिका में देखा जा रहा है. अब उनका नाम ही लोगों के गुस्से की वजह बन गया है. कुछ लोगों का आरोप है कि इस फिल्म के जरिए एक खास वर्ग को अपमानित किया गया है.

ट्रोलर्स का कहना है कि फिल्म में ब्राह्मणों को नेगेटिव दिखाया जा रहा है. ऐसे में अक्षय के नाम के कारण ही इसे बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी है.

मेकर्स पर भड़के लोग

लोगों का कहना है कि मेकर्स ने जानबूझकर फिल्म में ब्राह्मणो को नेगेटिव तरीके से पेश किया है. अब इसी कारण फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी को भी लोगों का गुस्स झेलना पड़ रहा है.

#BoycottBachchhanPaandey Guys are you ready ? To see biggest flop of the year. Now after south movie doing great whole india & Non nepo actors doing phenomenal . Bollywood now exploded & proved to be loser time started??? Congratulations whole india game over bollywood pic.twitter.com/x5XXFNCrRU

— HARSH Trivedi (@3vediHarsh) March 13, 2022