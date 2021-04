मदद के लिए आगे आए अक्षय कुमार, गौतम गंभीर संस्था को दिए एक करोड़ रुपए

नई दिल्ली: पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर है और आए दिन हजारों की संख्या में लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं. कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कई राज्य में मरीज बेहाल हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है. उन्होंने गौतम गंभीर संस्था को एक करोड़ रुपए दिए हैं.

मुश्किल समय में मदद के लिए आगे आए अक्षय कुमार

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इस मुश्किल समय में गरीबों की मदद के लिए आगे आए हैं. उन्होंने गौतम गंभीर संस्था को एक करोड़ रुपए दिए हैं. इसके लिए सांसद गौतम गंभीर ने उनको धन्यवाद कहा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इन पैसों से गरीबों की मदद की जाएगी. बता दें कि गौतम गंभीर की संस्था गरीबों सहायता करती है.

ये भी पढ़ें- सलमान खान की 'राधे' से एक हफ्ते पहले फैंस को देखने के मिलेगी शाहरुख खान की यह फिल्म

अक्षय कुमार ने गौतम गंभीर संस्था को एक करोड़ रुपए दिए

Every help in this gloom comes as a ray of hope. Thanks a lot @akshaykumar for committing Rs 1 crore to #GGF for food, meds and oxygen for the needy! God bless #InThisTogether @ggf_india

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 24, 2021