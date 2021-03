रामसेतु के लिए जैकलीन और नुसरत भरूचा के संग अयोध्या रवाना हुए अक्षय कुमार

मुंबई: अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपने दूसरे को-स्टार्स जैकलीन फर्नाडीज (Jacqueline Fernandez) और नुसरत भरूचा (Nusrat Bharucha) संग अपनी नई फिल्म रामसेतु (Ram Setu) के मुहूर्त के लिए गुरुवार को अयोध्या रवाना हुए.

कलाकारों के साथ मिलकर अक्षय ने पहले अयोध्या के राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा संग मुलाकात की, जहां वह श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अन्य सदस्यों से भी मिले.

A special film, a special start...Team #RamSetu off to Ayodhya for the mahurat shot. And so the journey begins.

Need special wishes from all you guys @Asli_Jacqueline @Nushrratt #AbhishekSharma #CapeOfGoodFilms @Abundantia_Ent pic.twitter.com/AqdXeVZYGx

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 18, 2021