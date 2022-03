Bachchan Paandey BO Collection Day 1: पहले दिन फिल्म ने किया इतना कारोबार, क्या वीकेंड पर कर पाएगी कमाल?

नई दिल्ली: Bachchan Pandey Box Office collection day 1: बॉलीवुड एक्टर अक्षर कुमार (Akshay Kumar) और एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) की फिल्म 'बच्चन पांडे' (Bachchan Pandey) होली के खास मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले ट्विटर पर 'BoycottBachchhanPandey' ट्रेंड हो रहा था. हालांकि तमाम विवाद होने के बावजूद भी फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता कम नहीं हुई.

सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'बच्चन पांडे'

अब फिल्म के पहले दिन के कारोबार से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके लिए लोग कितने बेताब थे. फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ चुका है. हाल ही में फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कारोबार के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

पहले दिन किया इतने करोड़ का कारोबार

उन्होंने लिखा, 'बच्चन पांडे' की ये लहर शॉकिंग है. होली के मौके पर रिलीज हुई ये फिल्म हिट साबित हुई. तरण आदर्शन का कहना है कि फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन इस कलेक्शन में और बढ़ोतरी हो सकती है.

#BachchhanPaandey surprises, hits double digits on Day 1, despite [i] #TKF wave, [ii] limited showcasing and [iii] post-noon screenings due to #Holi festivities… #Mumbai, #Gujarat, mass pockets lead… Biz should grow on Day 2 and 3… Fri ₹ 13.25 cr. #India biz. pic.twitter.com/44iMaNcHux

taran adarsh (@taran_adarsh) March 19, 2022