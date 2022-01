अक्षय कुमार की 'पृथ्वीराज' के लिए करना होगा लंबा इंतजार! टाली गई रिलीज डेट

नई दिल्ली: कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों ने फिर से दिशा-निर्देश जारी करने शुरू कर दिए हैं. अब इसका असर फिल्मों की रिलीज पर भी पड़ने लगा है. हाल ही में खबर आई है कि अब सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पृथ्वीराज' (Prithviraj) की रिलीज डेट भी टाल दी गई है.

21 जनवरी को रिलीज होने वाली थीं फिल्में

पहले यह फिल्म 21 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. लेकिन भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में उछाल के बीच फिल्म की रिलीज को टाल दी गई है.

