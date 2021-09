अक्षय कुमार ने बीमार मां के लिए फैंस से मांगी दुआएं, बोले- परिवार के लिए ये कठिन वक्त

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है. हाल ही में उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया है. अक्षय ने मंगलवार को कहा कि यह उनके परिवार के लिए एक कठिन समय है और प्रत्येक प्रार्थना से बहुत मदद मिलेगी.

अक्षय ने मांगी मां के लिए दुआ

अक्षय कुमार अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने के बाद सोमवार को ब्रिटेन से वापिस भारत रवाना हो गए हैं. अक्षय की मां की बीमारी के बारे में फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है. वहीं अभिनेता ने ट्वीट करके अपनी मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के लिए अपने शुभचिंतक का आभार व्यक्त किया.

अक्षय ने किया ट्वीट

अक्षय ने ट्वीट ने लिखा, 'मेरी मां के स्वास्थ्य के लिए आपकी चिंता से आभारी हूं. यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कठिन समय है.

Touched beyond words at your concern for my mom’s health. This is a very tough hour for me and my family. Every single prayer of yours would greatly help.

— Akshay Kumar (@akshaykumar) September 7, 2021