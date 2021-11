'Sooryavanshi' Box Office Collection: सिर्फ 5 दिनों में अक्षय की फिल्म ने पार किया 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा

नई दिल्ली: फिल्मकार रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के निर्देशन में बनी फिल्म 'सूर्यवंशी' (Sooryavanshi) लंबे इंतजार के बाद दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता बनी हुई थी, जो अब इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Box Office Collection) पर साफ देखने को मिल रही है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) के लीड रोल वाली ये फिल्म 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है.

फिल्म ने पार किया 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा

इस फिल्म ने भारत में केवल 5 दिनों में ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वरिष्ठ फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म के 5 दिनों के संग्रह का विस्तृत विवरण दिया.

#Sooryavanshi is NOT OUT… Continues to attract substantial footfalls even on weekdays, especially in #Maharashtra and #Gujarat… Eyes ₹ 120 cr [+/-] total in *Week 1*… Fri 26.29 cr, Sat 23.85 cr, Sun 26.94 cr, Mon 14.51 cr, Tue 11.22 cr. Total: ₹ 102.81 cr. #India biz. pic.twitter.com/QtAjvENLLp

