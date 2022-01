Gangubai Kathiawadi: खत्म हुआ इंतजार, अगले महीने इस दिन रिलीज होगी आलिया भट्ट की फिल्म

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) पिछले लंबे वक्त से अपनी अगली फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' (Gangubai Kathiawadi) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आलिया फिर से एक अलग ही अंदाज में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी तैयारियां भी की हैं. अब आखिरकार फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है.

इस दिन रिलीज होने वाली है फिल्म

संजय लीला भंसाली ने ट्विटर पर फिल्म की रिलीज की जानकारी देते हुए बताया कि यह 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Witness her reign in cinemas near you on 25th February 2022. #GangubaiKathiawadi#SanjayLeelaBhansali @ajaydevgn @aliaa08 @prerna982 @jayantilalgada @PenMovies @saregamaglobal pic.twitter.com/SJ5myx1X3u

— BhansaliProductions (@bhansali_produc) January 28, 2022