आलिया की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे लोग, उठी बैन की मांग

नई दिल्ली: फिल्मकार संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियाड़ी' जल्द ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. लेकिन इससे पहले ही विवादों में फंस चुकी है. फिल्म को लेकर जहां एक ओर फैंस काफी उत्साहित हैं, इस पर हंगामा मचाने वालों की भी कमी नहीं है. जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से इस पर विवाद भी काफी बढ़ गया है.

कमाठीपुरा के लोगों से उठाई आवाज

फिल्म में आलिया को गंगूबाई नाम की सेक्स वर्कर का किरदार निभाते हुए देखा जा रहा है. ऐसे में अब असल जिंदगी की गंगूबाई के परिवार के सदस्य ने फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी. अब कमाठीपुरा के लोग भी मेकर्स पर नाराज हो गए है. फिल्म में गंगूबाई को कमाठीपुरा की रहने वाली बताया है. अब इसी कारण वहां के लोग नाराज हो गए हैं.

इसलिए नाराज हैं लोग

लोगों का कहना है कि फिल्म के जरिए कमाठीपुरा के नाम का इस्तेमाल कर इसे गलत ढंग से पर्दे पर पेश किया जा रहा है. अब लोगों का गुस्सा भड़कता देख स्थानीय विधायक अमीन पटेल ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर लिया है.

Congress MLA Amin Patel has filed a petition in Bombay HC to change the name of the film 'Gangubai Kathiawadi' alleging it misrepresents Kamathipura as a red-light area while showing the Kathiawadi community in poor light. The hearing will take place tomorrow.

(File Photo) pic.twitter.com/U7cwoQpRCK

— ANI (@ANI) February 22, 2022