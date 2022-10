'शनाया' बन लगाया ग्लैमर का तड़का, 'हाईवे' से किया 'राजी', ऐसे आलिया भट्ट बनीं बॉलीवुड की 'डार्लिंग'

नई दिल्ली: Alia Bhatt 10 Years in Bollywood: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इंडस्ट्री और दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करण जौहर की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ (Student Of The Year) से की थी. ये फिल्म 19 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई थी. बॉलीवुड में एक्ट्रेस ने 10 साल पूरे कर लिए हैं. हाल में ही एक्ट्रेस ‘ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) नजर आईं थी.

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से हुई लॉन्च

आलिया की पहली फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' थी. ये भले ही उनकी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में बेहद ही शानदार काम किया था और लोगों की तरफ से उन्हें इसके लिए काफी सराहा भी किया गया था.

फिल्म आलिया ने शनाया नाम की एक ग्लैमरस लड़की का किरदार निभाया था. इस फिल्म को खास तौर पर युवाओं ने पसंद किया था.

'हाईवे' से जीता दिल



आलिया भले ही करण जौहर की फिल्म से बॉलीवुड में लॉन्च हुई हो, लेकिन हाईवे फिल्म उनके करियर के लिए टर्निग प्वाइंट साबित हुई. फिल्म में एक्ट्रेस ने वीरा का किरदार निभाया था. जिसमें उस का अपहरण हो जाता है.

फिल्म में आलिया की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था. वहीं फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाया था. इस फिल्म के बाद वह टू स्टेट्स, शॉर्ट फिल्म गोइंग होम, अगली, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, शानदार, कपूर एण्ड सन्स में दिखाई दीं.

'उड़ता पंजाब'

फिल्म उड़ता पंजाब में आलिया भट्ट ने ऐसी लड़की का किरदार निभाती हैं, जिसे जबरदस्ती ड्रग की लत लगा दी जाती है. उसका शोषण होता है. फिल्म एक्ट्रेस के किरदार का नाम कुमारी पिंकी होता है.

इस फिल्म में भी आलिया की एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया. क्रिटिक्स से लेकर दर्शकों तक हर कोई आलिया का मुरीद हो गया. जिसके बाद एक्ट्रेस डियर ज़िन्दगी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया में दिखाई दीं.

'राजी' से लोगों को किया राजी

साल 2018 में आई ‘राज़ी’. ये आलिया की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शुमार है. इस फिल्म में आलिया ने ‘सहमत’ नाम की एक कश्मीरी लड़की का किरदार निभाया था, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के लिए जासूसी करने के लिए एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी से शादी करती है.

फिल्म में आलिया के रोल ने खूब तालिया और सीटियां लूटी थी. इस फिल्म के बाद जहां आलिया ने गली बॉय से फिर अपने हुनर का डंका बजाया, तो वहीं कलंक, सड़क 2 लोगों का दिल जीतने में कामयाब नहीं रहीं.

'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'आरआरआर'

संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi) आलिया की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है. लोगों का दिल जीतने के साथ-साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे. यह पहली महिला केंद्रित फिल्म थी, जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा चंद दिनों में पार कर लिया था.

जिसके बाद वह साउथ सबसे बड़े डायरेक्टर राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' में नजर आईं. इस फिल्म में उन्होंने सीता का किरदार निभाया था.

'डार्लिंग्स'

फिल्म 'डार्लिंग्स' आलिया भट्ट के लिए काफी खास फिल्म हैं. इस फिल्म से आलिया ने निर्माता के रोल में टर्न किया है. जी हां, एक्ट्रेस इस फिल्म की प्रड्यूसर थीं.

फिल्म भले ही कमाल न दिखा पाई हो, पर लोगों को आलिया की एक्टिंग काफी पसंद आई थी.

'ब्रह्मास्त्र'

पिछले महीने रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ रिलीज हुई है. इस फिल्म को लेकर बायकॉट ट्रेंड भी चला, लेकिन बावजूद इसके अच्छी कमाई करने के साथ-साथ फिल्म के शानदार वीएफएक्स ने लोगों का दिल जीता.

फिल्म में पहली बार आलिया अपने रियल लाइफ पार्टनर के साथ नजर आई थीं.

