आलिया भट्ट की इस तस्वीर ने फैंस को किया कन्फ्यूज, बेटी की पहली झलक दिखाकर डिलीट फिर किया री पोस्ट

नई दिल्ली: आलिया भट्ट बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेज में से एक हैं. उनकी क्यूटनेस और अदाकारी का हर कोई दीवाना है. आलिया फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में बनी रहती हैं. वहीं अब उनकी ओर से सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर ने एक्ट्रेस के फैंस को कन्फ्यूज कर दिया है.

क्या थी तस्वीर

दरअसल आलिया ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बेटी राहा और पति रणबीर कपूर की एक तस्वीर शेयर की थी. ये तस्वीर बेहद ही क्यूट लग रही थी, लेकिन बाद में आलिया ने इसे डिलीट क दिया.

बता दें कि आलिया ने फोटो को डिलीट करने के कुछ ही समय बाद इसे री पोस्ट भी किया और कैप्शन में लिखा, 'मुझे लगता है कि 6 नंवबर से मैं एक अच्छी फोटोग्राफर बन गई हूं.'

आलिया ने क्यों डिलीट की तस्वीर

आलिया ने तस्वीर को डिलीट कर आखिर री पोस्ट क्यों किया इस बात की जानकारी किसी को भी पता नहीं लगी. वहीं इसको लेकर एक्ट्रेस के फैंस भी काफी कन्फ्यूज हो गए.

