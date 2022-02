आलिया भट्ट की 'गंगूबाई काठियावाड़ी' पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, मेकर्स को मिली राहत

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' (Gangubai Kathiawadi) जल्द ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. लेकिन इसी के साथ फिल्म काफी समय से विवादों में भी घिरी हुई है. अब फिल्ममेकर्स को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

कमाठीपुरा के लोगों ने दायर की थी याचिका

हाल ही में फिल्म के खिलाफ कमाठीपुरा के लोगों ने याचिका दायर की थी. लेकिन अब अदालत ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला याचिकाएं खारिज करने का फैसला किया. इससे पहले बीते मंगलवार को कमाठीपुरा के कुछ स्थानीय लोगों और कांग्रेस एमएमए अमीन पटेल ने फिल्म पर स्टे लगाने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी.

इस बात पर जताई थी आपत्ति

पटेल ने अपनी याचिका में कहा है कि यह फिल्म जिस किताब पर आधारित है उसमें गंगूबाई के नाम के साथ काठियावाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है.

Bombay High Court dismisses two petitions against the film 'Gangubai Kathiawadi' and disposes off another petition against the movie. pic.twitter.com/y70hnDG6t3

— ANI (@ANI) February 23, 2022