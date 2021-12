RRR Release Date: थिएटर्स बंद के बावजूद मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला, इस दिन दस्तक देगी फिल्म

नई दिल्ली: कोविड के मामलों में बढ़ते मामलों और नागरिक प्रतिबंधों के फिर से लागू होने का असर फिल्मों की रिलीज पर भी एक बार फिर से दिखाई देने लगा है. कई मेकर्स ने अपनी फिल्मों की रिलीज डेट टाल दी है. वहीं, इसके विपरित 'आरआरआर' (Film RRR) के मेकर्स ने बिगड़ते हालातों के बावजूद अपनी फिल्म का ऐलान कर दिया है.

तय वक्त पर ही रिलीज होगी फिल्म

निर्देशक एस.एस. राजामौली ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आरआरआर' को अपने शेड्यूल यानी 7 जनवरी को ही रिलीज करने का फैसला किया है. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने ट्विटर पर यह कहते हुए खबर साझा की कि राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टारर की रिलीज की तारीख वही है.

तरण आदर्श ने दी जानकारी

तरण आदर्श ने लिखा, 'एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज.. आरआरआर 7 जनवरी 2022 को ही रिलीज होगी.'

#Xclusiv... BREAKING NEWS... 'RRR' VERY MUCH ON 7 JAN 2022... SS RAJAMOULI OFFICIAL STATEMENT TO ME... No postponement. #SSRajamouli #JrNTR #RamCharan #RRR #RRRMovie #RRRPreReleaseEvent #RoarOfRRRInKerala pic.twitter.com/DmHdvp986U

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 29, 2021