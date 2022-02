Gangubai Kathiawadi Box Office Collection Day 1: आलिया भट्ट की फिल्म ने पहले ही दिन किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अब गंगूबाई बन दर्शकों के बीच खूब धमाल मचा रही है. बीते शुक्रवार को 'गंगूबाई काठियाड़ी' (Gangubai Kathiawadi) सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म को लेकर दर्शकों और समीक्षकों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया जाहिर की है. वहीं, अब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी तहलका मचाना शुरू कर दिया है. 'गंगूबाई काठियाड़ी' के पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं.

'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने पहले दिन की इतना कमाई

दरअसल, फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ रमेश बाला ने अब आलिया के पहले दिन का कारोबार बताते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने थिएटर के बाहर जमा भीड़ और कार में खड़ी आलिया का एक पोस्टर भी जारी किया है.

#GangubaiKathiawadi storms the theatres. Opens at ₹ 10.5 Cr DAY ONE. SLB - @aliaa08 bring a HEROIC start to the BOX OFFICE. Despite 50% occupancy in key circuits and no night shows in Delhi circuit film performed very well. Good word of mouth. Expected BIG GROWTH over the wknd. pic.twitter.com/BFEw4r3qZJ

— Ramesh Bala (@rameshlaus) February 26, 2022